Niedrigwasser
Binnenschiffer warnen vor Zweiteilung des Transports auf den Flüssen

Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt warnt angesichts des andauernden Niedrigwassers vor einer Zweiteilung des Transports auf den Flüssen.

    Der Rhein mit Niedrigwasser bei Köln-Mülheim. Der Fluss selbst ist nur ein schmales blaues Band, im Hintergrund ist der Kölner Dom.
    Der Rhein mit Niedrigwasser bei Köln-Mülheim (imago / Jan Huebner)
    Wegen ausbleibender Niederschläge werde im Laufe der Woche für den wichtigen Pegel Kaub im Rheintal erstmals ein nur noch einstelliger Wert prognostiziert, sagte Verbands-Geschäftsführer Schwanen der Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post". Die gewerbliche Schifffahrt sowie die Ausflugs- und Kreuzfahrtschifffahrt würden dort nicht mehr durchfahren können. Es gebe dann einerseits Schifffahrt zwischen den Häfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen sowie in Nordrhein-Westfalen nach Süden hin bis etwa Köln. Und es gebe andererseits weiter südlich Schiffsverkehr an den Nebenflüssen Neckar, Mosel, Main und dem Main-Donau-Kanal. Schwanen begrüßte weitere geplante Krisensitzungen mit dem Bundesverkehrsministerium.
    Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.