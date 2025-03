Deutscher Nationalpreis

Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci, die Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech (dpa / Bernd von Jutrczenka / via AP Pool)

Zur Begründung erklärte die Stiftung, die beiden hätten auf der Grundlage ihrer innovativen wissenschaftlichen Forschung ein Unternehmen geformt, das einen großen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geleistet habe und weiter auf dem Gebiet der mRNA-Krebsmedizin führend sei. Der Förderpreis geht an die Initiative "IT4Kids", die sich dafür einsetzt, dass Kinder frühzeitig grundlegende Programmierkonzepte erlernen. Die Preise werden am 10. Juni in Berlin übergeben.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.