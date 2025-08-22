Statistisches Bundesamt
BIP stärker geschrumpft als erwartet: 0,3 Prozent im zweiten Quartal

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im zweiten Quartal geschrumpft. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ging das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent zurück und damit stärker als erwartet.

    Nachtaufnahme von Industriegebäuden der BASF in Ludwigshafen, im Vordergrund der Rhein
    Das Bruttoinlandsprodukt ist um 0,3 Prozent geschrumpft (Archivbild). (imago / U. J. Alexander)
    In einer ersten Schätzung Ende Juli war das Amt noch von minus 0,1 Prozent ausgegangen. Vor allem die Industrieproduktion entwickelte sich schlechter als zunächst angenommen, hieß es nun. Im ersten Quartal war die Wirtschaftsleistung noch um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen.
    Wirtschaftsinstitute erwarten spätestens im kommenden Jahr wieder ein deutliches Wirtschaftswachstum. Das Ifo-Institut hatte im Juni seine Prognose für 2026 von 0,8 auf 1,5 Prozent angehoben.
