Statistisches Bundesamt

In einer ersten Schätzung Ende Juli war das Amt noch von minus 0,1 Prozent ausgegangen. Vor allem die Industrieproduktion entwickelte sich schlechter als zunächst angenommen, hieß es nun. Im ersten Quartal war die Wirtschaftsleistung noch um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen.
Wirtschaftsinstitute erwarten spätestens im kommenden Jahr wieder ein deutliches Wirtschaftswachstum. Das Ifo-Institut hatte im Juni seine Prognose für 2026 von 0,8 auf 1,5 Prozent angehoben.
Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.