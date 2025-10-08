Während in Scharm el Scheich Gespräche über einen Friedensplan laufen, gehen die israelischen Angriffe auf Gaza-Stadt weiter. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Khames Alrefi)

Einige Aspekte müssten noch geklärt werden, sagte Katars Außenamtssprecher al-Ansari. Katar tritt neben Ägypten und den USA als Vermittler zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas auf.

Fokus der Gespräche war zunächst die Freilassung der verbliebenen 48 Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Entlassung hunderter palästinensischer Häftlinge. Die Konfliktparteien berieten zudem über Landkarten von Gebieten, aus denen sich die israelischen Truppen im Rahmen der ersten Phase des US-Friedensplans zurückziehen sollten. Dies berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den ägyptischen Außenminister Abdel-Atti. Weiter hieß es, die Delegation aus den USA werde morgen in die Verhandlungen einsteigen.

