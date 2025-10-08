Scharm el Scheich
Bisher keine Einigung bei Verhandlungen über Gaza-Friedensplan

Am zweiten Tag der Verhandlungen im ägyptischen Scharm el Scheich über den US-Friedensplan für Gaza ist eine Einigung noch nicht in Sicht.

    Die zerstörte Stadt Gaza, Rauch steigt auf.
    Während in Scharm el Scheich Gespräche über einen Friedensplan laufen, gehen die israelischen Angriffe auf Gaza-Stadt weiter. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Khames Alrefi)
    Einige Aspekte müssten noch geklärt werden, sagte Katars Außenamtssprecher al-Ansari. Katar tritt neben Ägypten und den USA als Vermittler zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas auf.
    Fokus der Gespräche war zunächst die Freilassung der verbliebenen 48 Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Entlassung hunderter palästinensischer Häftlinge. Die Konfliktparteien berieten zudem über Landkarten von Gebieten, aus denen sich die israelischen Truppen im Rahmen der ersten Phase des US-Friedensplans zurückziehen sollten. Dies berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den ägyptischen Außenminister Abdel-Atti. Weiter hieß es, die Delegation aus den USA werde morgen in die Verhandlungen einsteigen.
