US-Außenminister Blinken ist erneut im Nahen Osten unterwegs (Archivbild). (Evelyn Hockstein / Pool Reuters / AP / Evelyn Hockstein)

Entsprechend äußerte sich der amerikanischen Außenminister Blinken während eines Aufenthalts in Saudi-Arabien gegenüber örtlichen Medien. Die Forderung sei verbunden mit einer Freilassung der israelischen Geiseln, hieß es. Blinken wird zu

Unterredungen über den Krieg im Gazastreifen noch in Ägypten und in Israel erwartet. Dabei geht es um eine Feuerpause in dem Konflikt. In Katar wird seit Wochen über ein neues Abkommen zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas verhandelt.

