Blockaden an Polens Grenzübergängen zur Ukraine sind beendet. (Dominika Zarzycka/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Vorausgegangen war eine Einigung mit der Regierung in Warschau. Demnach sicherten Vertreter der Branche zu, die Blockade zunächst bis zum 1. März auszusetzen. Infrastrukturminister Klimczak kündigte Gespräche an, um die ausgehandelten Bestimmungen in die Tat umzusetzen. Die Organisatoren des Protests warnten, bei einem Scheitern der Verhandlungen würden sie an die Grenze zurückkehren.

Seit dem 6. November hatten polnische Transportunternehmer drei Grenzübergänge zum Nachbarland blockiert. Damit protestierten sie gegen die billigere Konkurrenz aus der Ukraine, die sie für den Einbruch ihres Geschäfts verantwortlich machen. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte das Land einen Großteil seiner Exporte vom Seeweg auf die Straße verlagert. Die EU hob die vorher notwendigen Transportgenehmigungen für den ukrainischen Güterverkehr auf. Die Blockierer fordern, diese wieder einzuführen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.