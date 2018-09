Bluesweltmarktführer Joe Bonamassa ist ab 1.10. für sechs Konzerte in Deutschland, er bittet (zum zweiten Mal) zum "Guitar event of the year" - und hat seine 13. Soloalbum dabei, das den Titel "Redemption" trägt. Altmeister Billy Gibbons von ZZ Top spielt auch Soloalben ein, darauf auch eine Bluesharp, die herrlich nach rostigem Blecheimer klingt. Doyle Bramhall II hat zwischen Tourneen mit Roger Waters und Eric Clapton das Album "Shades" eingespielt. Seinen Auftritt beim Bluesfestival Schöppingen können Sie noch bis zum 13.10. nachhören - siehe Link unten.

Mit Richie Arndt und T.G. Copperfield bringen auch deutsche Bluesmusiker neue Alben auf den Markt.

Wir stellen sie vor!