Haus der Kulturen der Welt

Jan Böhmermann, Moderator der Late-Night-Show "ZDF Magazin Royal" (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Nach Böhmermanns Ausladung des Rappers Chefket wegen Antisemitismusvorwürfen erklärten sich die anderen Musiker mit Chefket solidarisch. Mine, Drunken Masters, Wa22ermann, Tape Head und NONI werden nun nicht wie geplant im HKW spielen. Chefket hätte am 7. Oktober, dem zweiten Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel auftreten sollen. Das hatten Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sowie die Jüdische Gemeinde kritisiert. Chefket - mit bürgerlichen Namen Şevket Dirican - Chefket hatte zuvor anti-israelische Motive gezeigt.

Der Organisator des Konzerts, der ZDF-Moderator Jan Böhmermann, teilte daraufhin in einer Pressemitteilung mit, man sehe und höre den Einspruch insbesondere auch von jüdischer Seite. Da man die Integrität der Veranstaltung nicht mehr garantieren könne, nehme man dies zum Anlass, das Konzert an diesem Tag abzusagen. Nach Informationen der Wochenzeitung "Die Zeit" bleiben vom gesamten Rahmenprogramm nur noch zwei Podiumsveranstaltungen übrig. Sie tragen den Angaben zufolge die Titel: "Technik killt Kultur?" und "Was darf Satire?"

Diese Nachricht wurde am 03.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.