Finanzmärkte
Börsen feiern Einigung zwischen USA und Iran - Nikkei auf Rekordhoch

Die vorläufige Einigung ​auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran hat an den asiatischen Aktienmärkten zu deutlichen Kursgewinnen geführt.

    Ein Mann geht in einer Wertpapierfirma in Tokio an einer elektronischen Tafel vorbei, die den japanischen Nikkei 225-Index anzeigt.
    Eine Anzeige der Nikkei 225-Index in Japan. (Symbolbild). (Kyodo News via AP / dpa / Uncredited)
    An der Börse in Tokio stieg der Nikkei zwischenzeitlich um mehr als 5 Prozent, im gleichen Maße der Kospi-Index an der südkoreanischen Börse in Seoul. Japans Ministerpräsidentin Takaichi äußerte die Hoffnung, dass die freie und sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormus ⁠in ⁠der Praxis gewährleistet werde. Japan ist stark von Erdöl-Importen aus dem Nahen Osten abhängig.
    Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent um rund 4,7 Prozent auf 83,25 Dollar je Barrel.
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    Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.