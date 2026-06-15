Finanzmärkte

An der Börse in Tokio stieg der Nikkei zwischenzeitlich um mehr als 5 Prozent, im gleichen Maße der Kospi-Index an der südkoreanischen Börse in Seoul. Japans Ministerpräsidentin Takaichi äußerte die Hoffnung, dass die freie und sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormus in der Praxis gewährleistet werde. Japan ist stark von Erdöl-Importen aus dem Nahen Osten abhängig.
Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent um rund 4,7 Prozent auf 83,25 Dollar je Barrel.
Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.