Politischer Richtungswechsel erwartet

In einer Stichwahl treffen der Senator Paz Pereira von der christlich-demokratischen PDC und der ehemalige Präsident Quiroga von der rechtsgerichteten LD aufeinander. Beide hatten im ersten Wahlgang nicht die erforderliche absolute Mehrheit erreicht.
Bolivien befindet sich in einer wirtschaftlichen Krise. Die Inflationsrate stieg in den vergangenen knapp zwei Jahren in den zweistelligen Bereich. Es herrscht unter anderem ein Mangel an Medikamenten und Kraftstoffen.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.