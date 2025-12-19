"Science"-Auszeichnung

Solarmodul-Herstellung in der chinesischen Provinz Jiangsu (Archiv) (picture alliance / dpa / MAXPPP)

"Science" spricht von einem "offenbar unaufhaltsamen Wachstum erneuerbarer Energien". Viele der Technologien, die zum Aufstieg der Erneuerbaren geführt hätten, seien in den USA entwickelt worden - aber deren Weiterentwicklung und die industrielle Fertigung finde in China statt. Das Land liefert laut "Science" inzwischen rund 80 Prozent der weltweit verkauften Solarzellen, 70 Prozent der Windturbinen und 70 Prozent der Lithiumbatterien.

Gelobt wird, dass durch Chinas starke Wirtschaft die Preise für erneuerbare Energien drastisch fielen. Dadurch seien jetzt Wind- und Solarenergie in weiten Teilen der Welt die kostengünstigste Energiequelle. Die Redaktion zieht daraus den Schluss, China sei zum globalen Motor der Energiewende geworden.

