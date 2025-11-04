Der Autozulieferer Bosch beantragt Kurzarbeit. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Ein Unternehmenssprecher sagte, man tue alles, um Produktionseinschränkungen zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten. Aktuell stehe man vor großen Herausforderungen und versuche, auch auf alternative Lieferquellen zurückzugreifen. Gestern war bereits für den Standort Salzgitter Kurzarbeit beantragt worden. Betroffen ist auch eine Niederlassung im portugiesischen Braga.

Grund für die Lieferprobleme beim Chip-Hersteller Nexperia ist, dass China Exporte stoppte, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die Firma übernommen hatte. Am Wochenende erklärte sich Peking bereit, Exporte ausnahmsweise wieder zuzulassen. Dafür müssen Unternehmen Anträge stellen. Welche Firmen wieder beliefert werden, ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.