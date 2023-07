Waldbrände in Griechenland. (Petros Giannakouris/AP/dpa)

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, teilte die Feuerwehr mit. Es würden erneut Flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt. Wegen der Brände haben bereits zahlreiche Touristen Rhodos verlassen. Unter anderem auch auf der Insel Euböa wird versucht, die Waldbrände einzudämmen. Dort stürzte am Nachmittag ein Löschflugzeug ab. Die beiden Piloten kamen ums Leben. In Sizilien kämpft die Feuerwehr ebenfalls gegen mehrere Waldbrände. Der Flughafen von Palermo wurde wegen eines näher kommenden Feuers für mehrere Stunden geschlossen. Brände gab es auch im türkischen Antalya und in Algerien, wo 34 Tote gemeldet wurden.

Im Norden Italiens kam es unterdessen zu schweren Unwettern. In Mailand und weiten Teilen der Lombardei blockierten umgestürzte Bäume die Straßen und beschädigten Häuser. Zwei Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.