Das Fahrzeug wurde nach Polizeiangaben im Stadtteil Othmarschen angezündet. Im Internet kursiert ein Bekennerschreiben der linksextremistischen Antifa. Der Staatsschutz des Hamburger Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen. Baumann ist Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion.
Die AfD-Vorsitzenden Weidel und Chrupalla erklärten, ein Angriff auf einen führenden Repräsentanten der größten Oppositionsfraktion sei auch ein Angriff auf die deutsche Demokratie.
