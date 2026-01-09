Nach Koalitionsbruch

Die AfD will in der Sondersitzung in Potsdam die Selbstauflösung des Parlaments beantragen. Eine Mehrheit dafür ist aber unwahrscheinlich. Die regierende SPD von Ministerpräsident Woidke strebt stattdessen ein Bündnis mit der CDU an.
Woidke hatte die bisherige Regierungskoalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht am Dienstag aufgekündigt, nachdem mehrere BSW-Abgeordnete Fraktion und Partei verließen, darunter Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Crumbach. Das Bündnis verlor dadurch seine Mehrheit im Landtag.
Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.