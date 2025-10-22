Jan Redmann (Archivbild) (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Redmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe ein Problem mit ausländischen Intensiv- und Mehrfachstraftätern. Wer mit offenen Augen durch Deutschland gehe, der wisse, dass im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre mehr Plätze unsicher und zu Kriminalitätsschwerpunkten geworden seien. Es seien oft die immer wieder selben Personen, die dort Straftaten verübten. Diesem Problem sei man bislang noch nicht Herr geworden. Redman ergänzte, im politischen Berlin gebe es den fortgesetzten Versuch, Merz bewusst misszuverstehen.

Kritik an dessen Aussagen kam vor allem von Grünen und Linken, aber auch aus der SPD. Auch in der CDU unterstützen nicht alle Merz' Aussage. Diese sei "zu nebulös", sagte der frühere Kanzlerkandidat Laschet. Die Unklarheit, was Merz damit gemeint habe, könnte die AfD für sich nutzen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.