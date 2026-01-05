Brandenburgs Finanzminister Robert Crumbach ist aus der Partei BSW ausgetreten. (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

Unklar ist auch, was der Parteiaustritt für das Fortbestehen der Koalition von SPD und BSW bedeutet.

Das BSW in Brandenburg befindet sich in einer Krise. Im November hatten vier Abgeordnete die Partei verlassen, zwei von ihnen traten inzwischen wieder ein. Wegen der unsicheren Lage gibt es Überlegungen zu einer alternativen Koalition. CDU und SPD haben gemeinsam 44 von 88 Sitzen im Landtag und somit eine Stimme weniger als für eine Mehrheit nötig wäre.

