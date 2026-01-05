Brandenburgs Finanzminister Robert Crumbach ist aus der Partei BSW ausgetreten. (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

Unklar ist auch, was der Parteiaustritt für das Fortbestehen der Koalition von SPD und BSW bedeutet. Crumbach bat darum, Mitglied der Fraktion zu werden. Die SPD signalisierte Bereitschaft, ihn aufzunehmen.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht forderte von Crumbach nach seinem Parteiaustritt den Verzicht auf sein Landtagsmandat. In einer gemeinsamen Erklärung der BSW-Landesparteivorsitzenden, des Potsdamer Fraktionsvorstandes und der Bundesspitze heißt es außerdem, Regierungschef Woidke von der SPD solle Crumbach als Minister entlassen.

Anhaltender Koalitionsstreit

Das BSW in Brandenburg befindet sich in einer Krise. Im November hatten vier Abgeordnete die Partei verlassen, zwei von ihnen traten inzwischen wieder ein. Wegen der unsicheren Lage gibt es Überlegungen zu einer alternativen Koalition. CDU und SPD haben nach aktuellem Stand gemeinsam 44 von 88 Sitzen im Landtag und somit eine Stimme weniger als für eine Mehrheit nötig wäre.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.