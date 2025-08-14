Abholzung

Brasilianischer Amazonas-Regenwald hat in 40 Jahren Fläche größer als Spanien verloren

Das brasilianische Amazonasgebiet hat in den vergangenen 40 Jahren eine Fläche größer als Spanien verloren. Das zeigt ein Bericht der Inititative MapBiomas, die Satellitenbilder ausgewertet hat. Demnach war die Abholzung zwischen 1995 und 2004 am stärksten. In den vergangenen zehn Jahren habe sie sich wieder beschleunigt, hieß es.