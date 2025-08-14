Heute sind nur noch 65 Prozent Brasiliens von Naturflächen bedeckt, so der Bericht. 1985 waren es noch 80 Prozent. Das Netzwerk MapBiomas besteht aus Universitäten, Nichtregierungsorganisationen und Technologieunternehmen und untersucht unter anderem Satellitenbilder.
Im November findet in Brasilien die Weltklimakonferenz (COP30) statt. Auch die Abholzung wird dort Thema sein. Der brasilianische Präsident Lula da Silva hatte versprochen, die illegale Abholzung in Brasilien bis 2030 zu stoppen. Nach einem Rückgang 2024 stieg die Entwaldungsrate zuletzt allerdings wieder an.
