Freihandel

Der brasilianische Präsident Lula da Silva. (Fernando Llano/AP/dpa)

Auf dem Mercosur-Gipfel im brasilianischen Foz do Iguaçu sagte Lula, ohne den politischen Willen der Staats- und Regierungschefs werde es nicht möglich sein, die seit 26 Jahren andauernden Verhandlungen zu Ende zu bringen. Lula sagte weiter, er habe mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni telefoniert und sie habe ihm zugesagt, sie sei Anfang Januar bereit zu unterzeichnen. Auch Bundeskanzler Merz hatte die Hoffnung auf eine Zustimmung Italiens geäußert. Das Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten beträfe mehr als 700 Millionen Einwohner und wäre damit das größte seiner Art.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.