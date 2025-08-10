UNO-Sicherheitsrat
Breite Kritik an Netanjahus Gaza-Plänen - USA verteidigen Israel

Bei einer Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats zur Lage im Gazastreifen hat es deutliche Kritik am Vorgehen Israels gegeben. Die fünf aus Europa vertretenden Staaten teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass sie die Entscheidung der israelischen Regierung, den Militäreinsatz in Gaza auszuweiten, verurteilten.

    Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats sitzen an einem hufeisenförmigen Tisch.
    Der UNO-Sicherheitsrat in New York befasst sich erneut mit der Lage im Nahen Osten. (Getty Images via AFP / MICHAEL M. SANTIAGO)
    Man fordere Israel dringend auf, seine Entscheidung zu überdenken und nicht umzusetzen, sagte der slowenische UNO-Botschafter Zbogar vor der Sitzung. Jeder Versuch eines Anschlusses verletze internationales Recht, erklärte Zbogar im Namen von Großbritannien, Dänemark, Frankreich, Griechenland und Slowenien. Während der Sitzung beschrieben Teilnehmer in oft dramatischen Worten die Lage in dem Küstengebiet. Der Leiter des Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), Rajasingham, sagte, Gaza liege in Ruinen und nahezu jeder sei in den vergangenen zwei Jahren zu Unrecht aus seinem Zuhause vertrieben worden. Staaten und alle anderen mit Einfluss müssten den Mut aufbringen, diesem Leid ein Ende zu setzen.

    USA verteidigen israelische Regierung

    Die USA stellten sich in der Sitzung an die Seite Israels. UNO-Botschafterin Shea sagte, die Anschuldigungen gegen Israel seien politisch motiviert und kategorisch falsch. Es handele sich um eine Propaganda-Aktion der militant-islamistischen Hamas.
    Das israelische Sicherheitskabinett unter Ministerpräsident Netanjahu hatte am Freitag beschlossen, die Stadt Gaza einzunehmen. Trotz internationaler Kritik hält Netanjahu an seinem Vorhaben fest. Dieses sei der beste Weg, die Terrororganisation Hamas vollständig zu besiegen und den Krieg zu beenden, erklärte Netanjahu in Jerusalem. Mit Blick auf die Kritik am israelischen Vorgehen beklagte er eine globale Lügenkampagne. Israel habe nicht vor, den Gazastreifen zu besetzen, sondern zu befreien und an eine zivile Verwaltung zu übergeben, die nicht mit der Hamas oder der palästinensischen Autonomiebehörde in Verbindung stehe.

