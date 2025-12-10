Autorin Sophie Kinsella (picture alliance / Photoshot)

Ihren größten Erfolg hatte sie mit der "Shopaholic"-Reihe. Darin geht es um eine Journalistin eines Finanzmagazins, die andere im Umgang mit Geld berät, selbst aber chronisch verschuldet ist.

Sophie Kinsellas Romane wurden mehr als 50 Millionen Mal verkauft und in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Die Autorin hatte erst im vergangenen Jahr ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. 2022 war bei ihr ein Gehirntumor diagnostiziert worden.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.