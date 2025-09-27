Das Logo der britischen Labour-Partei (picture alliance / NurPhoto / Jakub Porzycki)

Im Mittelpunkt der Konferenz der Sozialdemokraten dürften die bisherigen Regierungsergebnisse stehen sowie der wachsende politische Druck der populistischen Reform-Partei in Großbritannien. Labour war in den vergangenen Wochen vor allem durch die Rücktritte mehrerer prominenter Regierungsmitglieder sowie die Abberufung eines Botschafters negativ in der Öffentlichkeit aufgefallen. Zudem wird eine innerparteiliche Diskussion über Premierminister Starmer lauter. Mehrere Labour-Politiker haben ihn mit scharfen Worten kritisiert und zum Rückzug von der Parteispitze aufgefordert.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.