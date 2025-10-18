Golf von Aden
Britische Marine meldet Feuer auf von Geschoss getroffenem Schiff

Im Golf von Aden vor der jemenitischen Küste ist ein Schiff von einem Geschoss getroffen worden und hat Feuer gefangen.

    Das teilte die Seehandelsaufsicht der britischen Marine mit. Nach Informationen eines maritimen Sicherheitsunternehmens handelt es sich um einen Tanker unter der Flagge Kameruns, der auf dem Weg von Oman nach Dschibuti war. Die Mannschaft bereite sich Funksprüchen zufolge darauf vor, das Schiff zu verlassen.
    In dem Seegebiet greifen immer wieder vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen Frachtschiffe an und wollen damit eigener Aussage zufolge ihre Solidarität mit der Hamas im Gazastreifen zeigen.
    Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.