Golf von Aden

Das teilte die Seehandelsaufsicht der britischen Marine mit. Nach Informationen eines maritimen Sicherheitsunternehmens handelt es sich um einen Tanker unter der Flagge Kameruns, der auf dem Weg von Oman nach Dschibuti war. Die Mannschaft bereite sich Funksprüchen zufolge darauf vor, das Schiff zu verlassen.

In dem Seegebiet greifen immer wieder vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen Frachtschiffe an und wollen damit eigener Aussage zufolge ihre Solidarität mit der Hamas im Gazastreifen zeigen.

