Epstein-Files

Der frühere EU-Handelskommissar Peter Mandelson (picture alliance/empics/Jonathan Brady)

So berichten britische Medien, der frühere Labour-Politiker und Berater des damaligen Premiers Blair könnte Epstein vorab über Pläne zur Eurorettung in der Finanzkrise 2010 informiert haben. Auch die EU hat interne Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Beschuldigungen gab Mandelson bereits seinen Sitz im Oberhaus des britischen Parlaments ab.

Die jüngsten Akten-Veröffentlichungen im Fall Epstein führen auch zu weiteren personellen Konsequenzen. So wurde die norwegische Spitzendiplomatin Juul suspendiert, wie das Außenministerium in Oslo bekanntgab. Laut Medienberichten sind die beiden Kinder Juuls in Epsteins Testament als Erben von insgesamt zehn Millionen Dollar eingesetzt.

