Konservative in der Krise

Kemi Badenoch steht seit November an der Spitze der Konservativen Partei. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alberto Pezzali)

Dabei dürfte es vor allem um die seit Monaten andauernde Krise der Traditionspartei gehen. Nach deutlichen Verlusten bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr endete die 14-jährige Regierungszeit der Tories. In aktuellen Umfragen liegen sie in der Wählergunst nur noch auf Platz drei hinter den Sozialdemokraten und der rechtspopulistischen Partei Reform UK.

Parteichefin Badenoch, die die Partei seit November anführt, stand zuletzt in der Kritik. Einer jüngsten Umfrage zufolge wünscht sich ein Großteil der konservativen Wählerschaft eine Rückkehr von Ex-Premierminister Johnson an die Parteispitze.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.