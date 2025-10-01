Primatenforschung

Ihre Schimpansenforschung machte sie berühmt: Jane Goodall ist im Alter von 91 Jahren gestorben. (picture alliance / United Archives)

Wie das Jane-Goodall-Institut mitteilte, befand sich die Wissenschaftlerin auf einer Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten. Das Institut würdigte ihre Verdienste als Ethologin. Sie habe sich zudem unermüdlich für den Natur- und Tierschutz eingesetzt.

Jane Goodall wurde berühmt durch ihre langjährige Schimpansenforschung im Gombe-Stream Nationalpark in Tansania. Mit ihren Entdeckungen veränderte sie das Bild des Menschen von den Tieren grundlegend. So fand sie heraus, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen und komplexe soziale Strukturen entwickeln.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.