Parteitag in Liverpool

Der britische Premier Keir Starmer und seine Labour-Partei sind in der Wählergunst dramatisch abgesackt. (picture alliance / empics / Jordan Pettitt)

Zum Beginn des Parteitags in Liverpool sagte er dem Sender BBC wörtlich: "Wir stehen vor dem Kampf unseres Lebens." Man müsse sich der Partei "Reform UK" entgegenstellen. Man müsse sie besiegen. Deren Vorschläge in der Einwanderungspolitik seien rassistisch und unmoralisch. Die Partei des Brexit-Vorkämpfers Farage - eines Unterstützers von US-Präsident Trump - wolle Großbritannien "zerreißen", führte Starmer aus. Er und seine Partei stehen politisch unter Druck. In Umfragen liegt Labour inzwischen deutlich hinter Reform UK. Der Parteitag dauert vier Tage. Die Rede des Regierungschefs wird für Dienstag erwartet.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.