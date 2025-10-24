Vor der Ukraine seit langem erhofft: Deutsche Taurus-Marschflugkörper. (picture alliance / Jörg Carstensen /)

Starmers Büro erklärte, die Ukraine müsse angesichts des nahenden Winters in die bestmögliche Position gebracht werden. Großbritannien und auch Frankreich liefern der Ukraine bereits Waffen mit größerer Reichweite vom Typ "Storm Shadow" und "Scalp". Eine von Kiew geforderte Lieferung auch deutscher Taurus-Marschflugkörper wird von der Bundesregierung bislang abgelehnt. Die Ukraine hofft zudem weiterhin auf US-amerikanische "Tomahawk"-Marschflugkörper.

An dem Treffen der sogenannten "Koalition der Willigen" in London nehmen heute auch der ukrainische Präsident Selenskyj, Nato-Generalsekretär Rutte, die dänische Regierungschefin Frederiksen und der niederländische Ministerpräsident Schoof teil. Andere Staats- und Regierungschefs wie Frankreichs Präsident Macron werden virtuell zugeschaltet. Deutschland ist durch Außenminister Wadephul vertreten.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.