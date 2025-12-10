Das Verteidigungsministerium in London teilte mit, der Soldat habe ukrainische Streitkräfte bei der Erprobung einer neuen Verteidigungsfähigkeit fernab der Frontlinien beobachtet. Nähere Angaben zum Einsatz wurden nicht genannt. Verteidigungsminister Healey äußerte sich laut BBC zutiefst erschüttert über den Tod des britischen Soldaten.
Wie viele britische Soldaten oder Militärberater in der Ukraine stationiert sind, ist nicht bekannt. Dem BBC-Bericht zufolge hatte die britische Regierung bislang nur bestätigt, dass sich eine kleine Anzahl von Soldaten in der Ukraine befindet, um die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen und die Sicherheit des diplomatischen Personals zu gewährleisten.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.