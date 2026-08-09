In der kanadischen Provinz British Columbia wüten Waldbrände. (picture alliance / The Canadian Press via AP / Gary Nylander)

Der Regierungschef von British Columbia, Eby, sagte auf einer Pressekonferenz in Vancouver, die Lage sei sehr dynamisch und bedrohlich. Der kanadische Premierminister Carney erklärte in Sozialen Medien, man stehe bereit, um zu helfen. Im Bezirk Summerland wurden alle 12.000 Einwohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Der Bezirk hatte bereits vor der gesamten Provinz den Notstand ausgerufen. Das dortige Feuer erstreckte sich nach Angaben der Einsatzzentrale bereits nach wenigen Stunden über 50 Quadratkilometer.

In Kanada hat es dieses Jahr schon in mehreren Regionen große Waldbrände gegeben, darunter auch in Ontario und Quebec.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.