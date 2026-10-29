In der chinesischen Stadt Shenzen wurde ein Bauprojekt nach der Bewertung von Küstenmangroven gestoppt. (imago images / NurPhoto / Marc Fernandes )

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in Sachen Wohlstand noch immer das Maß aller Dinge. Wenn es wächst – so wie in diesem Jahr in Deutschland um geschätzte 1,3 Prozent – gilt das als gute Nachricht.

Dabei gibt es viele Dinge, die mit dem BIP nicht zwangsläufig mitwachsen: Frieden, Gerechtigkeit oder Gesundheit etwa. Und etwas nimmt in der Regel sogar ab, wenn die Wirtschaft wächst: unsere natürlichen Ressourcen.

Wer einen Wald rodet, steigert das BIP durch den Holzverkauf. Dass der Wald zugleich kühlt, Wasser reinigt, Kohlenstoff bindet sowie Arten und Böden schützt, bleibt unsichtbar. Um solche Leistungen sichtbar zu machen, haben Wissenschaftler der Universität Stanford das „Bruttoökosystemprodukt“ (BÖP, englisch: GEP) entwickelt.

Was sind Leistungen wie Kühlung, Luftreinigung, Bestäubung, Küstenschutz oder Erholung wert? Das BÖP erfasst den wirtschaftlichen Wert dieser und anderer Leistungen von Ökosystemen.

Es ist auf das UN-Buchhaltungssystem für Naturleistungen (SEEA) abgestimmt. Das BÖP steht damit in einer Reihe mit vielen anderen Indikatoren, Buchungssystemen oder Bilanzen, die den Wert der Natur abzubilden versuchen. Es ist jedoch eines der wenigen Instrumente, die tatsächlich angewendet werden und politische Entscheidungen beeinflussen.

China ist das Land, das die konsequentesten Versuche unternimmt, die Natur nicht nur zu bilanzieren, sondern auch Politik und Entscheidungen danach auszurichten. 2022 legte die chinesische Zentralregierung Standards für die Berechnung des BÖP fest.

Nach Angaben des Stanford-Ökonomen Tong Wu wird auch die politische Führung nach dem BÖP bewertet und bei positiven Entwicklungen befördert. Sinke es in einem Bezirk, gelte das als Makel, selbst wenn das BIP dort wachse.

Das beeinflusst konkrete Entscheidungen: In der Stadt Shenzhen etwa wurde ein Bauprojekt gestoppt, nachdem Experten den Wert der Mangroven an der Küste berechnet hatten. Die Stadt hat zudem rund die Hälfte ihrer Fläche für die Natur erhalten. In der Stadt Lishui vergaben Banken BÖP-Kredite, die durch künftige Einnahmen aus Ökosystemleistungen abgesichert sind. Allein 2020 flossen so knapp drei Milliarden US-Dollar.

Eine Auswertung von Daten aus fast 2.000 Kreisen und Bezirken zeigt zudem: Wo das BÖP in die Bewertung einfloss, schrumpfte der Einkommensabstand zwischen Stadt und Land stärker. Die meisten Daten zu diesen Entwicklungen stammen aus chinesischen Studien. Die beiden Stanford-Forscher Gretchen Daily und Tong Wu sowie Marta Sylla vom Stockholm Resilience Center halten die generelle Richtung der Ergebnisse jedoch für plausibel.

Es gibt weitere Länder wie Schweden und Kolumbien, die mit dem BÖP experimentieren. Bhutan kündigte Ende September bei der New York Climate Week an, das BÖP als erster Staat landesweit einzuführen.

Der europäische Rückversicherer Swiss Re engagiert sich zudem in China, um Naturrisiken auf Grundlage des BÖP zu versichern. Auch an der Berechnung eines weltweiten Bruttoökosystemprodukts wird gearbeitet.

Das BÖP hat allerdings ähnliche Schwächen wie das BIP: Es ist ein sogenannter Fließindikator, der erfasst, welche Leistungen pro Jahr erbracht werden. Wenn ein Gletscher schnell taut, kann zum Beispiel die Wasserkraft für einige Jahre zunehmen. Das BÖP steigt dann, obwohl diese zusätzlichen Erträge auf Kosten der Zukunft gehen.

Darüber hinaus können einige Ökosystemleistungen steigen, während andere, wie zum Beispiel die Bestäubung durch Insekten, rapide abnehmen. Deshalb gibt es Überlegungen, das BÖP mit einer Art Naturkapitalansatz zu verbinden – wo nicht nur erfasst wird, wie viel Geld von dem Naturkonto geflossen ist, sondern auch, wie viel Naturkapital noch auf dem Konto ist.

Auch in Deutschland wurde bereits 1990 ein „Ökosozialprodukt“ entwickelt. Daran arbeitete damals Walter Radermacher, der spätere Präsident des Statistischen Bundesamtes und Generaldirektor von Eurostat. Aus seiner Erfahrung hält der Statistiker ein BÖP nach chinesischem Vorbild für Deutschland für wenig geeignet.

„Die Natur hat zwar einen Wert, aber für die Übersetzung dieses Wertes in einen konkreten Preis braucht man einen Markt“, so Radermacher. Einen solchen Markt gebe es in Deutschland nicht, es sei denn, der Staat simuliere ihn. So wie China, das keine westliche Demokratie ist und keine soziale Marktwirtschaft hat.