Technologie

Claudia Plattner ist Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Man müsse ehrlich sein, sagte BSI-Präsidentin Plattner der Deutschen Presse-Agentur. Fortschritte seien zwar sichtbar. Dennoch sei klar, dass manche der großen Firmen, vor allem aus den USA, jetzt schon zehn Jahre Vorsprung hätten.

Behörden und Unternehmen hierzulande bräuchten weiterhin Cloud-Lösungen, KI-Modelle und andere Tech-Produkte aus anderen Ländern. Es sei unrealistisch zu glauben, dass man das kurzfristig alles selbst machen könne, sagte Plattner.

Das BSI ist die zentrale staatliche Stelle in Deutschland für Fragen der IT-Sicherheit. Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums.

