Technologie
BSI: Digitale Souveränität Deutschlands ist nicht in Sicht

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, geht davon aus, dass Deutschland bei digitalen Technologien in naher Zukunft weiter abhängig vom Ausland sein wird.

    Das Foto zeigt Claudia Plattner sitzend. Sie lächelt, trägt einen blauen Blazer und hält einen silbernen Kugelschreiber in der rechten Hand. Im Hintergrund ist eine blaue Fahne mit gelben Sternen zu sehen.
    Claudia Plattner ist Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). (picture alliance / dpa / Robert Michael)
    Man müsse ehrlich sein, sagte BSI-Präsidentin Plattner der Deutschen Presse-Agentur. Fortschritte seien zwar sichtbar. Dennoch sei klar, dass manche der großen Firmen, vor allem aus den USA, jetzt schon zehn Jahre Vorsprung hätten.
    Behörden und Unternehmen hierzulande bräuchten weiterhin Cloud-Lösungen, KI-Modelle und andere Tech-Produkte aus anderen Ländern. Es sei unrealistisch zu glauben, dass man das kurzfristig alles selbst machen könne, sagte Plattner.
    Das BSI ist die zentrale staatliche Stelle in Deutschland für Fragen der IT-Sicherheit. Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums.
    Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.