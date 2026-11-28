BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat sich beim Bundesparteitag in Dresden durchgesetzt: Nun ist der Umgang mit der AfD vorerst geklärt. (picture alliance / Chris Emil Janßen / chris.emil-janssen.de)

Im BSW tobt ein Richtungsstreit über den Umgang mit der AfD. In Sachsen-Anhalt kooperierte das BSW bei verschiedenen Gelegenheiten mit der dort als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD und unterstützte auch die Wahl von Tobias Rausch zum ersten AfD-Landtagspräsidenten in Deutschland.

Prominente BSW-Mitglieder haben mehr Distanz zur AfD gefordert. Doch Parteigründerin Sahra Wagenknecht verteidigt den Kurs einer inhaltlichen Zusammenarbeit mit der AfD. Der Bundesparteitag hat ihr nun den Rücken gestärkt. Was bedeutet das konkret für die Zusammenarbeit zwischen BSW und AfD in Sachsen-Anhalt – und die Wahl des Ministerpräsidenten am 8. Dezember?

Im Landtag in Sachsen-Anhalt fehlen der AfD nur wenige Stimmen zur Mehrheit. Diese könnte ihr das BSW verschaffen, das mit fünf Abgeordneten im Parlament vertreten ist. Doch die Partei ist zerstritten.

Die einen argumentieren, dass sie ihre politischen Anliegen durchaus gemeinsam mit der AfD durchsetzen können. Andere BSW-Mitglieder lehnen eine Zusammenarbeit, die "auf Dauer angelegte Absprachen” oder Personalentscheidungen beinhaltet, mit der als gesichert rechtsextrem eingestuften Landespartei ab.

Im Kern geht es nun um die Frage, wie eng die Zusammenarbeit mit der AfD gestaltet wird: Soll das BSW nur Anträgen zustimmen, die von der AfD eingebracht werden, oder soll die Partei sogar weiter gehen - und gemeinsam mit der AfD Anträge verfassen und in den Landtag einbringen?

Darüber gibt es im BSW unterschiedliche Auffassungen. Denn nur wer an Anträgen mitschreibt, kann auch Einfluss auf den Inhalt nehmen, gleichzeitig kommt das einer Tolerierung der AfD-Minderheitsregierung gleich – obwohl das BSW diese ausgeschlossen hat.

Widerstand aus dem Westen

Vor allem in den westlichen Landesverbänden regt sich Widerstand. Der stellvertretende BSW-Bundesvorsitzende Amid Rabieh sagt: „Diese Partnerschaft mit einer Partei, die für Remigration, für Aufrüstung und Sozialabbau steht, darf es in dieser Form nicht geben, dass man sagt, wir wollen auf Dauer zusammenarbeiten.“ Klaus Ernst, Mitgründer des BSW, kündigte laut Medienberichten nach dem Parteitagsbeschluss seinen Austritt an.

Es gehe „schlichtweg um den Gesamteindruck: Ist dieses BSW eine Partei, die die AfD als Gegner betrachtet oder als Partner?“ Die Menschen in Sachsen-Anhalt hätten das BSW nicht gewählt, damit sie gemeinsame Sache mit der AfD machen, so Ernst.

Die haben uns gewählt für einen eigenständigen Kurs, wo wir mit unseren Forderungen, mit unseren Positionen erscheinen und wo wir für unsere Positionen gewählt werden. Und nicht dafür, dass wir letztendlich eine völkische, in großen Teilen nationalistische, in großen Teilen ausländerfeindliche Partei mit zur Macht bringen. Klaus Ernst (BSW)

Auch andere prominente Mitglieder aus dem BSW-Vorstand wie Sevim Dagdelen und Christian Leye forderten, dass das BSW auf Distanz zur AfD geht - ohne Erfolg.

Sahra Wagenknecht befürwortet den „Magdeburger Weg“

BSW-Gründerin Wagenknecht unterstützt eine inhaltliche Zusammenarbeit mit der AfD dagegen ausdrücklich: Der „Magdeburger Weg“ - also eine sachbezogene Zusammenarbeit mit der AfD - biete für die Partei „große Chancen“, heißt es in einem Positionspapier der BSW-Grundwertekommission, der Wagenknecht vorsteht.

Beim Bundesparteitag in Dresden erklärte Wagenknecht, dass die AfD zwar eine „widersprüchliche Partei“ und kein langfristiger strategischer Partner sei. „Aber solange es ein Zeitfenster für konkrete Veränderungen, Verbesserungen gibt, so lange müssen wir es nutzen“, sagte sie.

Das BSW hat sich seit seiner Gründung gegen die sogenannte „Brandmauer“ gegen die AfD ausgesprochen. Die Begründung: Diese würde die AfD nicht schwächen, sondern stärken. Wenn die AfD in einer Sache die gleichen Positionen wie das BSW vertritt, dann sei es folglich kein Hindernis für die Partei, gemeinsam mit der AfD abzustimmen oder gemeinsam Anträge zu formulieren.

Diese Praxis hat sich in seit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als sogenannter „Magdeburger Weg“ etabliert. Gleichzeitig lehnt das BSW eine Koalition mit der AfD ab und will in der Opposition bleiben.

In Sachsen-Anhalt hat das BSW den neuen Landtagspräsidenten Rausch von der AfD mitgewählt. Da die AfD die stärkste Fraktion im Landtag stellt, hat sie aus Sicht des BSW einen Anspruch auf diesen Posten. Bei der Wahl zum Ministerpräsidenten am 8. Dezember will sich das BSW jedoch enthalten.

Nichtdestotrotz hat sie bereit gemeinsame Anträge mit der AfD in den Landtag eingebracht. Darin geht es zum Beispiel um die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine, die beide Parteien stoppen wollen, und um die Aufhebung von Sanktionen gegen Russland – obwohl das Bundesland darüber gar nicht entscheiden kann.

In einem anderen gemeinsamen Antrag fordern sie beitragsfreie Kitas. Darüber hinaus wollen beide Parteien den Medienstaatsvertrag kündigen und setzen sich für die Inbetriebnahme der Erdgas-Pipeline Nord Stream ein. Daher ist auch bei diesen Themen eine künftige Zusammenarbeit zwischen BSW und AfD möglich.

Der BSW-Bundesparteitag hat sich hinter die Zusammenarbeit mit der AfD in Magdeburg gestellt. Für die Zukunft gilt: keine Koalition mit der AfD, keine Stimmen für einen AfD-Kandidaten bei der Wahl eines Ministerpräsidenten, keine offizielle Tolerierung - aber gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen und möglicherweise auch schriftliche Vereinbarungen mit der AfD.

Die Mehrheit der rund 600 Delegierten stimmte in Dresden gegen einen Antrag mehrerer Gründungsmitglieder für eine schärfere Abgrenzung von der Partei, wie das Tagungspräsidium mitteilte. Im Anschluss an die Abstimmung verkündeten 30 Delegierte ihren Parteiaustritt. Ob der Streit damit nun beigelegt ist, bleibt offen.

Onlinetext: Kristina Reymann-Schneider / Quellen: Deutschlandfunk, dpa