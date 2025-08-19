Das Bündnis Sahra Wagenknecht soll künftig anders heißen - die Abkürzung BSW soll aber bleiben. (dpa / picture alliance / Hannes P Albert)

In einem Partei-Newsletter werden die Mitglieder aufgerufen, entsprechende Vorschläge zu machen. Demnach soll die Abkürzung BSW beibehalten werden - die drei Buchstaben sollen aber mit einer neuen Bedeutung gefüllt werden. Vorschläge für einen neuen Namen können der Partei demnach bis Ende August per Mail geschickt werden. BSW-Gründerin und -Chefin Wagenknecht hatte die Umbenennung bereits mehrfach angekündigt.

Das BSW hatte sich im vergangenen Jahr als Abspaltung von der Linkspartei gegründet. Bei der Bundestagswahl im Februar verpasste das BSW jedoch äußerst knapp den Einzug in den Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.