NATO-Gipfel in Den Haag

Die 32 Mitgliedstaaten hatten sich schon vor dem Treffen darauf verständigt, wie von den USA gefordert künftig fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in Verteidigung und dazugehörige Infrastruktur zu investieren. Die NATO reagiert damit auf die Bedrohungen durch Russland. Auch der Druck der USA gegenüber den anderen Verbündeten dürften einen Einfluss gehabt haben.

Für Spanien, dass das Fünf-Prozent-Ziel als zu hoch kritisiert, soll es eine Ausnahmeregelung geben: Das Land muss die Marke demnach nicht erreichen, wenn es die geforderten militärischen Fähigkeiten auch mit weniger Geld bereitstellen kann.

Aufteilung in Militär- und Infrastrukturausgaben

Ein Betrag von mindestens 3,5 Prozent des BIP soll dabei auf klassische Militärausgaben entfallen. Zudem werden zum Beispiel Ausgaben für die Terrorismusbekämpfung und militärisch nutzbare Infrastruktur angerechnet werden können. Das könnten etwa Investitionen in Bahnstrecken, panzertaugliche Brücken und erweiterte Häfen sein. Bis zuletzt war die Vorgabe der NATO, dass mindestens zwei Prozent investiert werden müssen.

"Quantensprung"

Der früherer Generalleutnant Brauß sprach von einem Quantensprung, sollten die Europäer die neuen Verpflichtungen einhalten. Für Deutschland bedeuten die neuen Richtwerte einen Anstieg auf 52 Milliarden Euro pro Jahr, sagte Brauß im Deutschlandfunk . 2035 wären es dann 150 Milliarden Euro. Brauß betonte, die Streitkräfte müssten dringend modernisiert, vergrößert und mit dem richtigem Material ausgestattet werden - wegen der russischen Bedrohung in Europa.

Der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Frohnmaier, sprach sich dagegen gegen das neue 5- Prozent-Ziel aus. Bundeskanzler Merz betreibe eine Politik auf Kosten künftiger Generationen, sagte Frohnmaier im Deutschlandfunk

Trump in Den Haag dabei

Der NATO-Gipfel hatte gestern Abend mit einem Empfang durch das niederländische Königspaar im Schloss Huis ten Bosch begonnen. Er endet am Nachmittag und ist damit vermutlich einer der kürzesten Gipfel in der Geschichte des Militärbündnisses. Auch US-Präsident Trump ist in Den Haag dabei.

Interessant dürfte die Frage werden, inwieweit die USA mit Trump noch zur Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des NATO-Vertrags stehen. Demnach kann ein Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen. Äußerungen des Republikaners hatten daran in der Vergangenheit immer wieder Zweifel geweckt. Nun erhoffen sich die Verbündeten von Trump ein klares Bekenntnis zum Bündnis , sozusagen als Antwort auf die gestiegenen Verteidigungsausgaben, wie DLF-Korrespondent Marcus Pindur berichtet.

In der Gipfelerklärung soll es heißen: "Wir, die Staats- und Regierungschefs der Nordatlantischen Allianz, sind in Den Haag zusammengekommen, um unser Bekenntnis zur NATO – der stärksten Allianz der Geschichte – und zum transatlantischen Bündnis zu bekräftigen." Man bleibe geeint und entschlossen, die eine Milliarde Bürger in den Bündnisstaaten zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.