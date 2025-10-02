Jahresbericht des Normenkontrollrats

Der sogenannte "Bau-Turbo" entlaste Verwaltung und Wirtschaft potentiell um 2,5 Milliarden Euro pro Jahr, heißt es im Jahresbericht. Das Dokument wurde am Vormittag an Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Wildberger, in Berlin überreicht. Im Berichtszeitraum von Juli 2024 bis Juni 2025 sei der Aufwand für Bürokratie um rund 3,2 Milliarden Euro gesunken. Profitiert von den Änderungen hätten die öffentliche Verwaltung, die Wirtschaft sowie die Bürgerinnen und Bürger.
Allerdings sei der vermeintliche Abwärtstrend mit Vorsicht zu betrachten. Seit August, also nach Ende des Berichtszeitraums, seien mehrere sehr belastende Vorhaben beschlossen worden. Betroffen seien Gesetzesvorhaben, die EU-Recht umsetzen und in der letzten Legislaturperiode nicht mehr vom Bundestag beschlossen werden konnten.
