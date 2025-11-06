Verdacht auf Betrug

Das Bundestagsbüro von AfD-Politiker Raimond Scheirich wurde durchsucht. (picture alliance/dts-Agentur)

Zuvor hatte das Parlament die Genehmigung dafür erteilt und die Immunität Scheirichs aufgehoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, fand auch eine Razzia in den Büroräumen des AfD-Landtagsabgeordneten Jurca statt. Beiden Politikern und weiteren Beschuldigten wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen, in den Jahren 2022 bis 2023 von der Stadt Augsburg gewährte Gelder zweckentfremdet zu haben. Zudem sollen diese Mittel im Rechenschaftsbericht bewusst falsch deklariert worden sein, um so eine Rückzahlung zu verhindern, hieß es weiter.

