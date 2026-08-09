Südosteuropa

Die bulgarische Außenministerin Velislava Petrova-Chamova (picture alliance / NurPhoto / Daniel Gnap)

Nach Angaben aus Sofia wird Außenministerin Petrova die Botschafterin am Montag empfangen. Die Drohne war in der Nähe einer wichtigen Gaspipeline explodiert, Schäden entstanden keine. Das bulgarische Verteidigungsministerium erklärte, bei dem Fluggerät handele es sich um einen Typ, der von den ukrainischen Streitkräften genutzt werde. Allerdings gebe es derzeit keine Hinweise auf einen vorsätzlichen Vorfall. Die Ukraine versicherte, Bulgarien nicht absichtlich ins Visier genommen zu haben und kündigte eine Untersuchung an.

Das EU- und NATO-Mitgliedsland Bulgarien unterstützt die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs mit Munition und Waffen.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.