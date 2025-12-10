Clubszene Bund gibt drei Millionen für besseren Schallschutz
Clubs und Musikfestivals mitten in der Stadt können laut und damit belastend sein - deswegen stellt der Bund jetzt drei Millionen Euro für besseren Schallschutz bereit. Damit wolle man Clubs und Festivals helfen, die wegen Lärmbeschwerden vor dem Aus stünden, teilte das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mit.
Unter anderem sollen geräuschdämmende Maßnahmen und Schallschutzgutachten unterstützt werden. Das Pilotprogramm ist bis Ende 2027 angesetzt. Mithilfe von Verbänden und Netzwerken der Live-Musik-Branche soll zunächst eine Vorauswahl betroffener Spielstätten erstellt werden. Danach soll eine Jury entscheiden, welche Projekte gefördert werden.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.