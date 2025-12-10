Clubszene

Bund gibt drei Millionen für besseren Schallschutz

Clubs und Musikfestivals mitten in der Stadt können laut und damit belastend sein - deswegen stellt der Bund jetzt drei Millionen Euro für besseren Schallschutz bereit. Damit wolle man Clubs und Festivals helfen, die wegen Lärmbeschwerden vor dem Aus stünden, teilte das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mit.