Grund sind die hohe Zahl an Beschäftigten und die höheren Löhne. Dadurch stiegen die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung erheblich. Die Behörde erklärte, zum Ende des Jahres werde das noch bestehende Darlehen in Höhe von 423 Millionen Euro an den Bund zurückgezahlt. Dann blieben 2,7 Milliarden Euro übrig. Für das kommende Jahr rechnet die BA erneut mit einem Überschuss, und zwar in Höhe von 2,1 Milliarden Euro. Im Laufe der Zeit will sie eine Rücklage in Höhe von mindestens 25 Milliarden Euro schaffen, um für Krisen wie eine länger anhaltende Rezession gewappnet zu sein.

Durch die Milliardenausgaben unter anderem für Kurzarbeitergeld in der Corona-Pandemie waren die finanziellen Reserven der Bundesagentur auf null geschrumpft.

