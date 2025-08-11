Kriegsgefahr

Der Präsident Tiesler sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, zwar könne man könne man viel planen. Sobald dadurch aber Kosten ausgelöst, Personal eingestellt oder Dienstleistungen beauftragt werden müssen, brauche man eine Aktualisierung der rechtlichen Grundlagen. Dazu müssten die bereits geltenden Vorsorge- und Sicherstellungsgesetze zügig an die heutige Lebenswirklichkeit und besonders an die aktuelle Gefährdungsbewertung angepasst werden.
Auch Unions-Fraktionsvize Krings sieht Handlungsbedarf. Der bestehende Rechtsrahmen stamme noch aus der Zeit des Kalten Krieges. Dieser sei weder auf hybride Bedrohungen noch auf Angriffe unterhalb der Schwelle eines Verteidigungsfalles ausgelegt.
