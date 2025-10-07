Gefahrendurchsage für Mainaschaff und Aschaffenburg
Bundesamt für Bevölkerungsschutz: Giftige Rauchwolke nach Ereignis in Mainaschaff

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine Gefahrendurchsage für die Gemeinde Mainaschaff und die Stadt Aschaffenburg veröffentlicht.

    Durch eine Reaktion in einem Industriebetrieb komme es zur Ausbreitung einer gelben Wolke. Diese sei möglicherweise giftig. Die Anwohner wurden dazu aufgerufen, Schutz in einem Gebäude zu suchen und Fenster und Türen zu schließen. Die Zeitung "Main-Echo" berichtet von einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Galvanik-Betrieb in Mainschaff. Dort sei ein Brand ausgebrochen.
    Das bayerische Mainaschaff liegt an der Landesgrenze zu Hessen.
