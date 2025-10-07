Gefahrendurchsage für Mainaschaff und Aschaffenburg

Durch eine Reaktion in einem Industriebetrieb komme es zur Ausbreitung einer gelben Wolke. Diese sei möglicherweise giftig. Die Anwohner wurden dazu aufgerufen, Schutz in einem Gebäude zu suchen und Fenster und Türen zu schließen. Die Zeitung "Main-Echo" berichtet von einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Galvanik-Betrieb in Mainschaff. Dort sei ein Brand ausgebrochen.
Das bayerische Mainaschaff liegt an der Landesgrenze zu Hessen.
