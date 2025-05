Aquaristik

Bundesamt für Verbraucherschutz warnt vor gentechnisch veränderten Zierfischen

Einige Zierfische werden so gezüchtet, dass sie in besonders bunten Farben leuchten. Die Ergebnisse von klassischen Methoden wie Auswahl und Kreuzung scheinen manchen Aquaristen allerdings nicht zu reichen. Laut Bundesamt für Verbraucherschutz wurden inzwischen auch gentechnisch veränderte Zierfische bei Privatleuten in Deutschland gefunden wurden - trotz eines Verbots.