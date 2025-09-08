Linksextremismus

Prozessauftakt gegen Linksextremistin (Alf Meier/dpa)

Gemeinsam mit anderen soll sie im Februar 2023 in Ungarn mehrere Personen attackiert haben. In Budapest hatten sich Rechtsextremisten aus ganz Europa getroffen.

Im Plädoyer der Bundesanwaltschaft vor dem Oberlandesgericht München hieß es nun, man sehe die Vorwürfe des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung als erwiesen an. Die Angeklagte vertrete einen "militanten Antifaschismus". In einem Rechtsstaat könne es aber niemals gute politische Gewalt geben.

Die 30-Jährige steht seit Februar vor Gericht. Das Urteil wird für Ende September erwartet.

