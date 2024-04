Die Bundesanwaltschaft hat mehrere mutmaßliche Dschihadisten angeklagt (picture alliance / dpa / Julian Rettig)

Die aus Zentralasien stammenden Männer waren vor gut neun Monaten in Nordrhein-Westfalen verhaftet worden. Ihnen werde unter anderem die Gründung einer inländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Die Anklage erfolgte am Oberlandesgericht Düsseldorf.

