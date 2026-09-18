Drohnenfund in Wunstorf

Ein weiterer Drohnenfund beschäftigt die Behörden (Symbolbild). (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)

Dies sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde. - Nach Informationen des NDR ist die Bauweise der Fluggeräte ähnlich. Ein Teil soll per 3D-Drucker angefertigt sein. Sprengstoffspuren gebe es aber nicht. Die Drohnenteile bei Wunstorf waren am Montag entdeckt worden. Die Polizei sucht seither nach weiteren Trümmern.

Am Flughafen Leipzig/Halle war Anfang August eine mit Sprengstoff präparierte Drohne neben ukrainischen Frachtflugzeugen gefunden worden. Die Bundesregierung macht Russland für den versuchten Angriff verantwortlich. Moskau bestreitet dies.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.