Viele Menschen bekämen ausschließlich die gesetzliche Rente und würden von einem Absinken besonders hart getroffen, so Bas. Von einer stabilen Rente in der Zukunft würden alle profitieren, auch die Jüngeren. Die Beschlüsse seien von der Koalition gemeinsam getroffen worden und müssten nun auch gelten.

Eine Gruppe junger Abgeordneter in der Unionsfraktion hatte damit gedroht, die Rentenpläne der Regierung zu blockieren. Die Kritik richtet sich vor allem gegen zu erwartende milliardenschwere Folgekosten, die durch eine Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent über 2031 hinaus entstehen könnten.

