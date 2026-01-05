Außenminister Wadephul (CDU) besucht vor dem Hintergrund andauernder Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine Litauen. (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

In Vilnius, der Hauptstadt des baltischen EU- und NATO-Landes, will der CDU-Politiker Regierungschefin Ruginiene und Außenminister Budrys treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche soll die Unterstützung der Ukraine sowie die enge Zusammenarbeit an der NATO-Ostflanke stehe. Wadephul will zudem die deutsche Panzerbrigade 45 besuchen. Bis 2027 soll die Brigade mit einer Gesamtstärke von 4.800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern als Kampfverband voll einsatzfähig sein. Weiteres Thema der Beratungen soll der gemeinsame Kampf gegen hybride Bedrohungen sein.

Darunter werden militärische, wirtschaftliche, geheimdienstliche und propagandistische Mittel verstanden, mit denen auch die öffentliche Meinung beeinflusst werden kann. Auch staatlich gelenkte Cyberattacken gehören dazu.

